Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с возможностями мобильного полевого хирургического госпиталя минобороны

2017-08-20 14:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев в воскресенье в рамках визита в Шамкирский район ознакомился с возможностями мобильного полевого хирургического госпиталя министерства обороны.

Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отдал рапорт Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Главе государства была представлена информация о мобильном госпитале.