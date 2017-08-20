В Ираке из-за столкновения двух судов одно затонуло, есть погибшие

2017-08-20 14:56 | www.apa.az | 3

В территориальных водах Ирака в субботу после столкновения с другим судном затонуло иракское водолазное судно, в результате чего погибли по меньшей мере четыре матроса.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение и министерство транспорта страны.

“На борту вспомогательного водолазного судна Аl-misbar в момент столкновения находился 21 матрос. В результате инцидента погибли четверо людей, десять удалось спасти. Другие считаются пропавшими без вести”, - говорится в сообщении.

По данным Maritime Bulletin, судном, с которым столкнулось Al-Misbar, был балкер (разновидность сухогруза – ред.) Royal Arsenal. Балкер остался на плаву и был поставлен на якорь.

Инцидент произошел в проливе Абдаллах.