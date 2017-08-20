В Ираке столкнулись два судна: Есть погибшие

2017-08-20 15:07 | www.oxu.az | 5

В территориальных водах Ирака в субботу после столкновения с другим судном затонуло иракское водолазное судно, в результате чего погибли по меньшей мере четыре матроса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение и министерство транспорта страны.

«На борту вспомогательного водолазного судна Аl-misbar в момент столкновения находился 21 матрос. В результате инцидента погибли четверо людей, десять удалось спасти. Другие считаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

По данным Maritime Bulletin, судном, с которым столкнулось Al-Misbar, был балкер (разновидность сухогруза – ред.) Royal Arsenal. Балкер остался на плаву и был поставлен на якорь.

Инцидент произошел в проливе Абдаллах.

A.M.