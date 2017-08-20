В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт группы "Dihaj" (ФОТО)

2017-08-20 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в субботу состоялся концерт группы "Dihaj".

Группа представила зрителям песни из нового альбома. Интересное и своеобразное выступление группы "Dihaj" было встречено аплодисментами.

Затем солистка группы Диана Гаджиева по желанию зрителей исполнила любимую песню "Ночи" ("Gecələr").

Информацию о следующих мероприятиях можно получить на страницах Центра в Facebook и Instagram (@heydaraliyevcenter).

Вход на мероприятия, проводимые в парке в конце каждой недели, бесплатный.