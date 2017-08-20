Введен в действие Шамкирский центр автоматического управления и контроля ОАО “Aзеришыг”

2017-08-20 16:01 | www.apa.az | 4

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Шамкирского центра автоматического управления и контроля Открытого акционерного общества “Aзеришыг”.

Как сообщает АПА, сначала глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания центра.

На стендах, установленных в здании центра, демонстрируются фотографии, отражающие заслуги великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в развитии электроэнергетики в нашей стране.

Председатель ОАО “Aзеришыг” Баба Рзаев проинформировал главу государства о центре.

Было сообщено, что реализация этого проекта позволит обеспечить контроль за бесперебойной подачей качественной электроэнергии в сети низкого и высокого напряжения, осуществлять мониторинг показателей расхода в режиме реального времени, организовать контроль параметров бесперебойной подачи электроэнергии с целью обеспечения удовлетворенности абонентов, регистрировать в режиме реального времени отсоединения и подсоединения в 10- и 0,4-киловольтных электросетях. Кроме того, будет обеспечено считывание в режиме реального времени показателей счетчиков, устранен человеческий фактор, предотвращены аварии.

Президенту Ильхаму Алиеву был представлен первый в республике проект автоматического управления и контроля 10/0,4-киловольтной сети низкого напряжения.

Глава государства ввел систему в действие.

Проект реконструкции Шамкирской городской электросети полностью готов, система автоматического управления и контроля сети приведена в полную готовность. В новом офисном здании Шамкирской электросети созданы все условия для проведения этого процесса. Для эффективной деятельности сотрудников в новом здании Шамкирского центра автоматизированного управления и контроля, наряду с электроэнергетическим оборудованием, установлена компьютерная техника, имеется скоростной интернет. Здесь созданы кабинеты контроля-мониторинга, автоматического управления, а также специальные помещения для продажи энергии, аварийной службы, обслуживания клиентов. На территории, прилегающей к центру, проведена работа по благоустройству, заложена полоса озеленения, высажены декоративные деревья.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работе, проделанной в последние годы в Шамкирской электросети. За последние два с половиной года на служебной территории сети проведена важная работа. В Шамкирской электросети, обслуживающей в целом 52100 абонентов и, таким образом, население численностью более 210 тысяч человек, проживающих в районном центре, 4 поселках городского типа, 61 селе, трансформаторные пункты устаревшего типа заменены новыми. Установленная мощность Шамкирской электросети увеличена в целом на 35 MВA. В период деятельности ОАО “Aзеришыг” в Шамкирской электросети реконструированы 35-киловольтная линия протяженностью 16 километров, 6-10-киловольтная линия протяженностью 126 километров, 0,4-киловольтная линия протяженностью 130 километров. Заменены 5504 счетчиков, непригодных к эксплуатации, установлены 1846 новых счетчиков.

В заключение была сделана фотография на память.