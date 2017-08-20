Состоялось открытие Шамкирского филиала ОАО “Aзерхалча”

2017-08-20 16:05 | www.apa.az | 2

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Шамкирского филиала Открытого акционерного общества “Азерхалча”.

Как сообщает АПА, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

Было сообщено, что строительство здания Шамкирского филиала ОАО “Азерхалча” началось в 2016 году, строительные работы завершены в этом году. В здании филиала общей площадью 1100 квадратных метров будут работать 150 ткачей и 12 административно-хозяйственных работников. Здание состоит из ткацкой мастерской, комнаты художников, склада, столовой, медицинского кабинета, зала для продаж и других подразделений. В мастерской на 43 станках различного размера будут изготавливаться азербайджанские ковры, предпочтение будет отдаваться оригинальным гянджабасарским узорам, которые ткут в Гяндже, селах Шамкирского, Самухского, Дашкесанского, Гейгельского, Гядабейского, Геранбойского районов. Эти узоры подготовлены художниками “Азерхалча” на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также в различных регионах нашей республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями различного цвета, инструментами для закрепления петель, ножницами, ножами. В течение нескольких месяцев ткачи регулярно участвовали в подготовительных учебных курсах, организованных здесь “Азерхалча”, совершенствовали умения и навыки в ковроделии. Подготовительные учебные курсы продолжатся и после начала деятельности филиала, выпускникам будут выданы сертификаты ОАО “Азерхалча”. В зале для продаж будут проводиться выставки и продажи ковров и ковровых изделий, изготовленных в ОАО “Азерхалча”.

После ознакомления с условиями, созданными в филиале, Президент Ильхам Алиев встретился с ковроделами.

В заключение была сделана фотография на память.