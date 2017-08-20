Esad: Savaş henüz kazanılmadı

2017-08-20 16:06 | www.trend.az | 1

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uzun zaman açıklama yaptı.

'Batının gizli planları engellendi' diyen Esad, ülkesindeki savaşın henüz kazanılmadığını, çatışmaların hala sürdüğünü' söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Beşar Esad, "Batının gizli planları engellendi. Ancak topraklarımızdaki savaş bitmedi. Çatışmalar sürüyor" ifadesini kullandı.

Batısının kendisini devirme planlarının engellendiğini söyleyen Esad, ordumuz mağlup değil, ancak çatışma devam ediyor" ifadesini kullandı.

Beşar Esad sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altı buçuk yıldır devam eden iç savaşta her yerde zaferin işaretleri var. Ancak savaş sürüyor. Nereye gidiyoruz? Zafer hakkında konuşmaksonra mümkün olacaktır. İkisi farklı durumlar"

Kaynak: Milliyet