Верховный Главнокомандующий ознакомился с возможностями мобильного полевого хирургического госпиталя – ФОТО

2017-08-20 16:25 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев в воскресенье в рамках визита в Шамкирский район ознакомился с возможностями мобильного полевого хирургического госпиталя министерства обороны.

Как передает Oxu.Az, первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отдал рапорт Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Главе государства была представлена информация о мобильном госпитале.

A.M.