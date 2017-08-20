В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт группы «Dihaj» – ФОТО

2017-08-20 16:53 | www.oxu.az | 3

В парке Центра Гейдара Алиева в субботу состоялся концерт группы «Dihaj».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на тренд, группа представила зрителям песни из нового альбома. Интересное и своеобразное выступление группы «Dihaj» было встречено аплодисментами.

Затем солистка группы Диана Гаджиева по желанию зрителей исполнила любимую песню «Ночи» («Gecələr»).

Информацию о следующих мероприятиях можно получить на страницах Центра в Facebook и Instagram (@heydaraliyevcenter).

Вход на мероприятия, проводимые в парке в конце каждой недели, бесплатный.

A.M.