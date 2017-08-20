В Москве отравились около 40 итальянских туристов

2017-08-20 16:53 | www.trend.az | 3

Более 30 туристов из Италии, остановившихся в столичном отеле "Бородино", получили пищевое отравление, сообщили "Интерфаксу" в московском туристическом call-центре в воскресенье.

"В воскресенье в Москве 36 итальянских туристов получили отравление. Однако администрация отеля утверждает, что туристы отравились не в ресторане отеля, а в другом месте", - рассказали там.

В отеле, в свою очередь, агентству заявили, что итальянские гости получили отравление не на территории гостиницы, а обратились с просьбой о вызове скорой помощи. "Итальянские туристы получили отравление вне гостиницы. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств", - сказал представитель отеля.

Ранее некоторые СМИ сообщили о заражении 36-и итальянских туристов сальмонеллезом в московском отеле.

Гид-переводчик, работающий в Москве с иностранными туристами, рассказала "Интерфаксу", что подобные события нередко случаются с иностранцами в России. "Недавно одна из наших клиенток сообщила, что около 20 французских туристов из ее группы отравились в одном из ресторанов Петербурга", - сказала гид.