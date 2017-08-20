Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии логистического центра "Шамкирского агропарка" (ФОТО)

2017-08-20 17:29 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - В воскресенье состоялось открытие логистического центра "Шамкирского агропарка", фундамент которого был заложен в 2014 году при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава государства принял участие в открытии.

Президент Ильхам Алиев ввел в эксплуатацию логистический центр.

Глава государства был проинформирован о работах, проведенных на части агропарка, расположенного на территории массива "Джейранчел".

В заключение глава государства дал поручения и рекомендации по более эффективному использованию возможностей, которые созданы в агропарке и логистическом центре.