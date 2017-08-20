Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу ищут на вокзалах и в гостиницах

2017-08-20 17:50 | www.oxu.az | 3

Хабаровская полиция разыскивает подозреваемого в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщает НТВ.

В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю сообщили, что сейчас полицейские проверяют все места, где может появиться подозреваемый, и отсматривают видео с камер наблюдения по городу.

Пресс-служба УМВД России по региону: «Это места, где он проживает, бывает, отдыхает. Отрабатывается весь круг его знакомых».

Также правоохранители проверяют аэропорт, вокзалы и дороги. Ориентировки на подозреваемого отправлены всем сотрудникам патрульно-постовой службы. В известность поставлены владельцы хостелов и гостиниц, особенно тех, где для проживания не требуется регистрация по паспорту.

По некоторым данным, убийца — уроженец города Амурска Аллахверанов Анар Алияр Оглы 1992 года рождения.

A.M.