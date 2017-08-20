Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с возможностями Мобильного полевого хирургического госпиталя Министерства обороны

2017-08-20 18:04 | www.apa.az | 3

20 августа Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Шамкирский район ознакомился с возможностями Мобильного полевого хирургического госпиталя Министерства обороны.

Как передает АПА, по указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в 2013 году у турецкой фирмы «Turmaks» был закуплен и передан в пользование Вооруженных сил Мобильный полевой хирургический госпиталь, оснащенный новейшим медицинским оборудованием.

В мобильном госпитале, основная часть которого состоит из 8 контейнеров и 9 палаток, можно проводить 100 хирургических операций в день.

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства был проинформирован о полевом госпитале. Этот мобильный полевой хирургический госпиталь, который был открыт в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил и представлен главе государства 24 июня 2013 года, с момента передачи Вооруженным силам по сегодняшний день действовал по назначению в боевых зонах, прошел практические испытания в апрельских боях 2016 года во время оказания медицинской помощи раненым и больным. Госпиталь разворачивается на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Через час после развертывания он может принимать больных, а через 4-6 часов - полностью выполнять свою функцию. Здесь ежедневно можно оказывать медицинские услуги 150 больным. Госпиталь состоит из палатки для сортировки, предназначенной для приема, регистрации раненых и больных, постановки им диагноза, в также палаток управления и связи, диагностики. Для проведения обследования в палатке для диагностики имеются цифровой рентгеновский аппарат, УЗИ, 12-канальный электрокардиограф и анализатор крови, определяющий одновременно 24 показателя. В госпитале также имеются 2 операционные, 2 блока интенсивной терапии и 6 лечебных палаток по 8 коек в каждой. Особенность госпиталя заключается в том, что его контейнеры и палатки можно привести в состояние готовности за короткое время. Контейнеры можно подготовить за 5-7 минут, а палатки – 7-9 минут. А это облегчает процесс передвижения госпиталя. Мобильный госпиталь оснащен общежитием для личного состава, аптекой, кухней, баней и санитарным узлом. Во всех контейнерах установлены осветительная, централизованная вентиляционная и специальная противопожарная системы. Для деятельности мобильного полевого хирургического госпиталя в полном объеме предусмотрены 25 врачей, другие военнослужащие, в целом 88 человек.