Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу ищут на вокзалах и в гостиницах

2017-08-20 18:20 | www.apa.az | 5

Утром 20 августа в Хабаровске умер чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Как передает АПА со ссылкой на 360tv.ru, Андрей Драчёв погиб во время драки у кафе в центре Хабаровска.

Он подрался на улице и получил травму голову, выжить после которой не смог. Драку засняли уличные камеры, а второго бойца объявили в розыск. Второй участник драки скрылся, но следствию его имя известно. Местный сайт dvnovosti.ru опубликовал ориентировку. Полицейские разыскивают 25-летнего Анара Алаха Зиранова. Как уточнила “Газета.ru”, он уроженец Азербайджана и занимается восточными единоборствами.

По некоторым данным, убийца — уроженец города Амурска Аллахверанов Анар Алияр Оглы 1992 года рождения. Рост предполагаемого преступника — 170–175 сантиметров, телосложение спортивное, стрижка короткая, борода черного цвета. Был одет в белую футболку, черные джинсы и мокасины. Судя по странице мужчины с таким именем в соцсети, он увлекается боксом и смешанными единоборствами.

Хабаровская полиция разыскивает подозреваемого в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю сообщили, что сейчас полицейские проверяют все места, где может появиться подозреваемый, и отсматривают видео с камер наблюдения по городу.

Также правоохранители проверяют аэропорт, вокзалы и дороги. Ориентировки на подозреваемого отправлены всем сотрудникам патрульно-постовой службы. В известность поставлены владельцы хостелов и гостиниц, особенно тех, где для проживания не требуется регистрация по паспорту.

Уголовное дело заведено по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”.

По информации регионального СКР, спортсмен на кулаках выяснял отношения с одним из посетителей. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как противник сбил пауэрлифтера с ног и добил его уже лежачего. Драчёв скончался в реанимации.