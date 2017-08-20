Масштабный пожар на юге Франции нарушил движение поездов

2017-08-20 19:05 | www.apa.az | 6

На юге Франции из-за масштабного лесного пожара было нарушено движение поездов.

Как передает АПА, об этом сообщает RFI.

“Площадь возгорания близ города Обань достигла 240 гектаров. В ночь с субботы на воскресенье пожарным удалось остановить распространение огня”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что около трех тысяч пассажиров не смогли выехать с вокзалов на юге Франции из-за лесного пожара. Движение поездов по направлению Париж-Ницца было остановлено в двух направлениях. Утром в воскресенье национальная компания французских железных дорог (SNCF) объявила о частичном восстановлении движения поездов.

Огонь вспыхнул в субботу во второй половине дня в лесной зоне с индивидуальной жилой застройкой. Вечером и ночью более шестисот пожарных пытались остановить распространение огня. В тушении пожара задействовали авиацию. Трое пожарных и пожилая женщина пострадали, отравившись дымом.

Во многих департаментах на юге Франции из-за жары и сильных ветров повысили уровень пожарной тревоги.