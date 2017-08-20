Центральный вокзал Марселя эвакуирован из-за подозрительного предмета

2017-08-20 19:35 | www.apa.az | 2

Центральный железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован в воскресенье днем из-за оставленного без присмотра багажа.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter Национальное общество железных дорог Франции (SNCF).

“По требованию властей вокзал Сен-Шарль в Марселе эвакуирован из-за обнаружения бесхозного багажа”, - заявило SNCF.

По данным газеты Le Figaro, эвакуация началась около 15:30 по местному времени. Задержки поездов на линии достигают в настоящий момент 45 минут.