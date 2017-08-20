В Огузе произошло тяжелое ДТП, погибли 3 человека, 4 ранены

2017-08-20 20:06 | www.apa.az | 4

В Огузском районе, на территории села Керимли произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает шеки-загатальское бюро АПА в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека, 4 получили ранения. Один из погибших, личность которого пока не установлена, погиб на месте происшествия.

Житель села Шин Шекинского района Шукюр Агамирзоев (1963 г.р.) и житель села Ашагы Гёйнюк Шекинского района по имени Зияддин скончались в больнице.

Ранения в результате аварии получили жительница города Баку Махсума Гахраманова, ее 13-летний сын Мурад Гахраманов, жительница Огузского района Седагет Абдуллаева (1960 г.р.) и ее сын Джамиль Абдуллаев (1990 г.р.).

По факту ведется расследование.