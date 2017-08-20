В результате наводнений в Южной Азии погибли 700 человек

2017-08-20 20:16 | www.apa.az | 4

В результате масштабных наводнений в Южной Азии погибли не менее 700 человек, более миллиона были вынуждены покинуть дома.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 100 человек умерли за последнюю ночь. Стихийное бедствие продолжается уже больше недели.

Наводнение затронуло Бангладеш, Непал, а также индийские штаты Ассам, Бихар и Западная Бенгалия. Около 900 тыс. жителей Индии и 300 тыс. жителей Бангладеш живут во временных убежищах.