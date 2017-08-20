В США после ДТП с автобусом госпитализировали 26 человек

2017-08-20 21:39 | www.apa.az | 5

По меньшей мере 26 человек госпитализированы после столкновения автобуса с грузовиком на автостраде в американском штате Пенсильвания.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел округе Нортгемптон. Грузовик столкнулся с частным автобусом, вследствие чего транспортное средство с пассажирами перевернулось.

Следствие пока не располагает информацией о том, какой компании принадлежал автобус и каким маршрутом он следовал. Данные о ранении водителя не приводятся.