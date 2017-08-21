В Агстафе ранили ножом сотрудника полиции

2017-08-21 01:05 | www.apa.az | 4

В Агстафинском районе ранили ножом сотрудника полиции.

Как передает западное бюро АПА, оперативник Агстафинского РУП Нурлан Велиев был доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

Ему оказана соответствующая помощь. Состояние полицейского оценивается как удовлетворительное. Инцидент был зафиксирован на одной из автозаправочных станций Газахского района. Личность злоумышленника установлена. В настоящее время ведутся мероприятия по его поимке.