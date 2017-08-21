Трамп принял решение о стратегии США в Афганистане

2017-08-21 01:29 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп принял решение о стратегии своей администрации в Афганистане, сообщил в воскресенье журналистам глава Пентагона Джефф Мэттис, передает Интерфакс со ссылкой на The Hill.

"Президент принял решение", - сказал он, не раскрывая деталей. Мэттис пояснил, что позиция Трампа сформировалась после совещания в резиденции Кэмп-Дэвид, прошедшего в пятницу. Глава Пентагона дал понять, что Трамп изложит новую стратегию США в официальном заявлении, которое, как ожидается, будет сделано в понедельник вечером.

Ранее сообщалось о том, что Трамп собирается увеличить численность американского контингента в Афганистане. Сейчас в стране находится почти 8,5 тысяч военных США; как ожидается, для усиления к ним будут направлены еще 4 тысячи.