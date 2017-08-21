США и Южная Корея начинают учения, которые КНДР считает репетицией агрессии

2017-08-21 02:21 | www.trend.az | 3

США и Южная Корея начинают в понедельник совместные 10-дневные военные учения под кодовым названием "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые вызывают раздраженную реакцию в КНДР, передает РИА Новости.

Планы учений на прошлой неделе объявило министерство обороны Республики Корея на фоне противостояния США и Северной Кореи, которая пригрозила провести пуск баллистической ракеты в направлении острова Гуам, где расположены две американские военные базы.

Хотя США и Южная Корея настаивают на том, что учения "Ыльчи — Фридом гардиан" носят оборонительный характер, КНДР осудила их проведение, предупредив, что они могут привести к "гибельным" последствиям. В Пхеньяне убеждены, что цель учений — отработка вторжения на северокорейскую территорию.

"В этом году учения будут по масштабу похожими на те, что проводились в прошлом году", — привело ранее агентство Рёнхап слова представителя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

В 2016 году в учениях UFG были задействованы 25 тысяч американских военнослужащих, в том числе 2,5 тысячи, переброшенные из-за рубежа, а со стороны Южной Кореи — около 50 тысяч солдат.