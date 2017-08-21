США и Южная Корея начинают совместные военные учения

2017-08-21 02:44 | www.apa.az | 3

В понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начинают совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian («Страж свободы Ульчи»).

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», учения будут проходить как минимум до 31 августа.

В КНДР уверены, что эти маневры являются подготовкой к вторжению на их территорию. Вашингтон и Сеул, в свою очередь, настаивают на том, что маневры носят оборонительный характер.

США пообещали задействовать в учениях около 40 тыс. военнослужащих.