Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

2017-08-21 04:29 | www.apa.az | 4

Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с торговым судном близ берегов Малайзии.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, cтолкновение произошло, когда эсминец направлялся в порт Сингапура.

По предварительным данным, судно получило повреждения в районе кормы. Ведутся поисково-спасательные операции при содействии местных властей.

Тем не менее не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента.