Количество погибших при сходе оползня в столице Сьерра-Леоне возросло до 500 человек

2017-08-21 05:28 | www.apa.az | 2

Количество погибших при сходе оползня после наводнений в Сьерра-Леоне (Африка) достигло 500.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, в воскресенье во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, было обнаружено еще тридцать тел. Спасатели продолжают поиски.

Согласно словам директора по гуманитарным вопросам общественной организации ActionAid Ричарда Миллера, около 1,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести.

По данным Sky News, в результате стихии крыши над головой лишились до трех тысяч человек. Также тысячи жителей не имеют доступа к питьевой воде.