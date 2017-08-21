Военный корабль США столкнулся с торговым судном, есть раненые и пропавшие без вести - ОБНОВЛЕНО

2017-08-21 05:41 | www.apa.az | 6

Десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" числятся пропавшими после столкновения с танкером в районе Сингапура.

Как передает АПА, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба седьмого флота ВМС США.

"В настоящее время 10 моряков числятся пропавшими и пятеро получили ранения", - говорится в заявлении.

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04:29

Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с торговым судном близ берегов Малайзии.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, cтолкновение произошло, когда эсминец направлялся в порт Сингапура.

По предварительным данным, судно получило повреждения в районе кормы. Ведутся поисково-спасательные операции при содействии местных властей.

Тем не менее не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента.