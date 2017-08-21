Десять моряков пропали после столкновения эсминца ВМС США с торговым судном (Обновлено)

2017-08-21 06:06 | www.trend.az | 4

06:06 (GMT+4) В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение седьмого флота ВМС США.

"На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения", — отмечается в сообщении.

Там также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.

04:05 (GMT+4) Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива, передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы седьмого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива", - отмечается в сообщении.

В командовании седьмого флота подчеркнули, что "корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура". По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.

"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - заключили в пресс-службе.

Alnic MC - либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение - 50 760 тонн.