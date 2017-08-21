Делегация Узбекистана посетит с официальным визитом Индию

2017-08-21 06:59 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21 – 23 августа посетит Индию с официальным визитом, сообщила пресс-служба МИД.

В программе визита - встречи и переговоры с министром иностранных дел Сушмой Сварадж, другими руководителями Индии.

Делегация Узбекистана также примет участие в узбекско-индийском бизнес-форуме и других совместных мероприятиях.

(Автор: Демир Азизов)