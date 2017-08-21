Минобороны Узбекистана и Казахстана подписали план военного сотрудничества

2017-08-21 07:00 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерства обороны Узбекистана и Казахстана заключили план военного сотрудничества, сообщил Trend источник в правительственных кругах республики.

Документ подписали накануне министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев и его казахстанский коллега Сакен Жасузаков, прибывший в Ташкент с официальным визитом.

По словам собеседника агентства, главы оборонных ведомств обсудили перспективные направления сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.

Министры по итогам двусторонней встречи подписали план военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.

Как сообщалось, министра обороны Казахстана принял президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Глава Узбекистана выразил удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран и высказал необходимость укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона.

(Автор: Демир Азизов)