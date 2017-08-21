В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,0
2017-08-21 07:06 | www.trend.az | 4
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на понедельник на территории Кыргызстана, передает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию министерства образования и науки Казахстана.
По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 01.51 понедельника по времени Астаны.
Эпицентр землетрясения расположен на 371-м километре на юго-запад от Алма-Аты на территории Кыргызстана.
"Магнитуда MPV 5,0. Глубина – пять километров", — говорится в сообщении.