Республика Перу заинтересована в использовании опыта Азербайджана в нефтегазовой сфере

2017-08-21 08:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Республика Перу заинтересована в использовании опыта Азербайджана в нефтегазовой сфере, сказал в интервью Trend временный поверенный в делах посольства Перу в Баку Луис Чанг Болдрини.

"Республика Перу намерена развивать свою нефтегазовую отрасль, и у азербайджанских компаний, имеющих опыт в этой сфере, особенно в сфере транспортировки газа, есть большие возможности для вложения инвестиций в Перу. Одним из таких проектов является газопровод, по которому газ с месторождения в Амазонии будет доставляться на западное побережье страны", - сказал Болдрини.

Существуют огромные возможности для развития торговли и инвестиций между двумя странами, добавил дипломат.

"В настоящее время мы изучаем возможности экспорта произведенных в Перу продуктов питания и другой продукции агропромышленного комплекса в Азербайджан. В частности, мы приглашаем азербайджанских импортеров продовольствия принять участие в агропромышленной и продовольственной ярмарке EXPOALIMENTARIA в Перу", - добавил Болдрини.

Дипломат отметил, что Перу является значимым производителем какао, авокадо, кофе, спаржи, винограда, орехов, сахара, мандаринов, бананов, манго, креветок и многих других продуктов питания.

"Некоторые из этих продуктов импортируются в Азербайджан из других стран. Перуанская продукция импортируется в Азербайджан через третьи страны, в то время как азербайджанские компании могут покупать их непосредственно у перуанских производителей", - сказал Болдрини.

Дипломат напомнил, что в настоящее время два наших государства ведут переговоры о заключении соглашений о сотрудничестве в области туризма, культуры и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

"Мы также хотим наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования и обороны", - добавил дипломат.

Перу и Азербайджан установили дипломатические отношения в 1996 году. Азербайджан открыл свое посольство в Лиме в 2015 году. А дипломатическая миссия Перу в Азербайджане приступила к своей деятельности в июне 2017 года.

(Автор: Ляман Зейналова)