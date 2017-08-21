В Баку начинает работу Глобальный форум молодых лидеров

2017-08-21 08:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви в Баку начинает свою работу Глобальный форум молодых лидеров. Форум продолжит свою работу до 24 августа.

В Форуме примут участие бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, бывший президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного Банка Исмаил Серагельдин, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

На форум также приглашены другие авторитетные общественные деятели, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний. Также ожидается, что в мероприятии примут участие около 80 молодых лидеров и исследователей, представителей престижных высших учебных заведений, а также ряд молодых бизнесменов.

В панельных собраниях и групповых обсуждениях, проводимых в рамках заседания, молодые лидеры проведут обмен мнениями по различным темам в виде интерактивного диалога с бывшими главами государств, которые имеют большой политический опыт .

На форуме будут обсуждаться темы, посвященные индивидуальной оценке лидерства, формам лидерства, которые необходимы в современное время, различиям между мужским и женским лидерством, внутренние и внешние границы лидерства, а также организованы дебаты.