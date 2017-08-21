В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,0

2017-08-21 08:51 | www.oxu.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на понедельник на территории Кыргызстана, передает Oxu.Az со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию министерства образования и науки Казахстана.

По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 01.51 понедельника по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения расположен на 371-м километре на юго-запад от Алма-Аты на территории Кыргызстана.

«Магнитуда MPV 5,0. Глубина – пять километров», — говорится в сообщении.

A.C.

