Сегодня начинает работу Глобальный форум молодых лидеров

2017-08-21 09:35 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Баку откроется Глобальный форум молодых лидеров.

Как передает Oxu.Az, форум, проводящийся при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра имени Низами Гянджеви, продлится до 24 августа.

В работе форума примут участие примерно 50 ведущих молодых лидеров и исследователей, в частности представители таких престижных программ как «Шварцман», «Родос», «Фулбрайт», «Маршал», «Трумэн», «Митчелл», «Гейтс», Гарвардского, Оксфордского, Калифорнийского университетов, университета Монпелье, Лондонской школы экономики и политических наук и т.д.

Глобальный форум молодых лидеров представляет собой новую платформу, связывающую молодых лидеров с бывшими и нынешними главами государств, а также площадку, изучающую многие критерии лидерства.

Н.О.

