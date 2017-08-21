Задержан уроженец Азербайджана, до смерти избивший чемпиона по пауэрлифтингу – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-21 09:54 | www.oxu.az | 2

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева задержан в Хабаровске.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AmurMedia.

По информации источника, на предполагаемого убийцу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего».

Отмечается также, что сразу после задержания подозреваемого его адвокаты начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более легкую.

Напомним, что шокирующее убийство произошло в Хабаровске утром 20 августа.

По сообщениям, 32-летний Драчев отдыхал в одном из кафе дальневосточного города, где к нему подошел молодой человек, после чего между ними разгорелась словесная перепалка — пауэрлифтер якобы предлагал своему оппоненту «решить все на трезвую голову», однако тот захотел разобраться на месте, и затем мужчины вышли на улицу.

Уже там между ними произошла драка, попавшая на камеры видеонаблюдения.

Соперник спортсмена сразу же ринулся в атаку и спустя пару секунд после начала стычки нанес Драчеву мощнейший удар ногой с разворота в голову — атлет упал на асфальт, попытался встать, однако противник не дал ему этого сделать, нанеся еще один удар ногой, а затем принялся ожесточенно добивать кулаком уже бесчувственное тело чемпиона мира.

За дракой наблюдали около десяти очевидцев, но вмешались в конфликт они лишь в тот момент, когда лежавший на асфальте Драчев уже получил целую серию ударов в голову.

Скорая помощь прибыла на место происшествия, однако спасти пауэрлифтера медикам не удалось — по словам одного из врачей, в реанимацию пауэрлифтер был доставлен уже без признаков жизни, и медицинская помощь ему не помогла.

Предварительной причиной смерти Драчева стала черепно-мозговая травма. При этом сам убийца успел скрыться с места преступления еще до приезда правоохранителей, после чего был объявлен в розыск.

Позднее на региональных интернет-порталах ряд пользователей предположили, что убийцей Драчева стал некий Анар Алах Зиранов, являющийся уроженцем Азербайджана и профессионально занимающийся восточными единоборствами.

По мнению пользователей социальных сетей, которые якобы разыскали аккаунты совершившего преступление, он является поклонником знаменитого американского боксера Майка Тайсона и увлекается борьбой.

Н.О.