В Баку начал работу Глобальный форум молодых лидеров

2017-08-21 10:01 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, форум продлится 4 дня.

Для участия в мероприятии в Баку приехали бывшие президенты некоторых стран, премьер-министры, влиятельные общественные и государственные деятели.

В работе форума принимают участие президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, бывший президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший первый вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, бывший глава МИД Турции Хикмет Четин.

На форум приглашены около 20 гостей высшего уровня. В рамках заседания молодые лидеры обсудят с бывшими главами государств и правительств различные темы в форме интерактивного диалога.

Отметим, в мероприятии принимают участие около 80 молодых лидеров и исследователей из различных стран мира.