Режим прекращения огня был нарушен 119 раз

2017-08-21 10:05 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Воскепар Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ашагы Аскипара, Мезем Газахского района, в селах Алибейли, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган и Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.