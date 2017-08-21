Снявшийся в американском фильме азербайджанский актер: Хоть бы мне довелось увидеть его в жизни – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-21 10:00 | www.oxu.az | 2

В 2015 году в Сан-Франциско (США) состоялась премьера короткометражного фильма «Forgive Me Father» («Прости меня, Отец»). В одной из главных ролей в фильме снялся живущий в Америке азербайджанский актер Фариз Исмайлов. За свою роль наш соотечественник удостоился премии «Лучший актер» на кинофестивале в Сан-Франциско.

«Forgive Me Father» - трейлер (2015).

Кроме того, Ф.Исмайлов снялся в картинах «Wedding March», «5150 Productions», «I Dream A Highway», «Hong Kong Bistro» и «Deeper Allure».

Актер свободно владеет азербайджанским, турецким и английским языком. С 20 лет он живет в США и впервые за 11 лет посетил Азербайджан.

Oxu.Az представляет интервью с Фаризом Исмайловым.

- После долгого отсутствия вы вернулись на Родину. Связано ли это с новым проектом или же с желанием встретиться с близкими, хорошо провести время?

- Я хотел повидать членов своей семьи и друзей.

- Отличается ли нынешний Баку от того города, который вы покинули 11 лет назад?

- Очень сильно. Много новостроек. Люди тоже изменились. В частности, мне очень нравятся светлые бакинские ночи.

- О чем больше всего тоскуете на чужбине?

- О еде (смеется). Наш народ и кухню ни на что не променяю.

- А что заставило вас переехать в Америку?

- Мое детство прошло в Евлахе, там вырос, а среднюю школу окончил в Мингячевире. Затем 4 года прожил в Баку. И в Америке было также, сначала я жил в Сан-Диего, потом в Сан-Франциско, а сейчас живу в Лос-Анджелесе. Это связано с моей работой и с тем, что я не могу долго жить на одном месте.

В Азербайджане я хотел поступить в Государственный университет культуры и искусств, но дома мне не позволили. Я подал документы в университет «Кавказ» и окончил факультет банковского дела. Прошел двухмесячную стажировку в Турции по этой специальности. Меня пригласили остаться работать, но я отказался, так как эта профессия меня не интересует.

Затем я переехал в Сан-Франциско, навел справки, нашел актерскую студию, познакомился с преподавателем актерского мастерства.

Тогда мой двоюродный брат жил в Америке, он оказал мне близкую поддержку.

До «Forgive me Father» я снялся в нескольких короткометражных фильмах. Этот фильм был выбран «Фильмом года» на кинофестивале. В то время наш режиссер обучался в академии Art и получил за эту картину звание «Лучший режиссер». На самом деле фильм длился полтора часа, но хронометраж фильмов для фестиваля не должен превышать 30 минут, поэтому мы его сократили. «Forgive me Father» стал успехом нашей команды. В октябре этого года его покажут на фестивале в Чикаго.

«Forgive me father»

- Расскажите пожалуйста, как вы получили роль в этом фильме…

- Друг рассказал мне об этом фильме, сказав, что они ищут актера с моим типом внешности. Я пошел туда и познакомился с режиссером. Он предоставил мне сценарий, и таким образом я снялся в этом проекте.



«Hymn for love»

- Какой был первый фильм, в котором вы снялись?

- «Американский солдат» в 2012-2013 году.

«Wedding March»

- А как вы получили приглашение в «Honk Konq Bistro»?

- Режиссером фильма была женщина. В первом моем фильме она работала ассистенткой режиссера, тогда мы с ней познакомились. Почему-то я ей очень нравился, она хотела видеть меня в большинстве своих фильмов. В фильме «Honk Konq Bistro» она дала мне эпизодическую роль. Затем она сняла меня в фильме «Nika». Этот фильм показывали на фестивале в тот день, когда я приехал в Баку. В очередной раз его покажут в октябре в Сан-Франциско, постараюсь принять участие.

- Насколько мне известно, вы пробовали свои силы в качестве продюсера…

- Да, я выступил продюсером одного из фильмов. Я даже снял часть фильма в качестве режиссера. Просто так вышло. Мое образование и практика в американских киностудиях связаны только с актерским делом.

- У вас есть мысль навсегда вернуться в Азербайджан и продолжить здесь свою деятельность?

- На данный момент нет. За годы жизни в Азербайджане я достаточно следил за сферой культуры и искусства. Из ныне живущих и уже умерших выдающихся деятелей искусства мне нравится Гасан Мамедов, Гасанага Турабов, Ариф Гулиев, Фахраддин Манафов, Расим Балаев, Рамиз Азизбейли, Насиба Зейналова и Валех Керимов. Хоть бы мне довелось увидеть Яшара Нури в жизни... О новом поколении актеров мне ничего не известно. После переезда в Америку я не знаю, каковая ситуация в сфере киноискусства в Азербайджане.

- А кого вы слушаете из азербайджанских исполнителей?

- Зульфию Ханбабаеву и Тюнзалю Агаеву. Я даже купил их диски и отвез в Америку, чтобы слушать там.

«Woman of war»

- Как американцы относятся к Азербайджану, что они знают о нашей стране?

- Практически ничего не знают. Я очень мало встречал людей, которые слышали о нашей стране. К тому же американцы не очень интересуются географией. Может быть с этим все связано. Но европейцам хорошо известно об Азербайджане. Я стараюсь рассказать о нашей стране как можно большему числу людей, уговариваю их совершить поездку.

- В вашем районе или ближайшем окружении есть другие наши соотечественники или же они выбирают другие профессии?

- Да есть. Они работают в совершенно других сферах. Правда в Америке есть азербайджанский режиссер. Но не стану говорить о нем, может он не хочет, чтобы я упоминал его имя.

- Общаетесь ли вы с другими азербайджанскими знаменитостями, переехавшими в Америку – ведущей Гюнель Мусеви, участниками America’s Got Talent - братьями Пехлеваноглы и Узеиром Новрузовым?

- Нет. Это шоу я смотрел только пару раз. Приятно, что там участвуют наши соотечественники.

Кадры из фильма с участием актера.

- Вы работаете над новым проектом или фильмом?

- По возвращению в Америку я получу роль в двух новых фильмах в жанре драмы.

Айтен Садыгзаде

