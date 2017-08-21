В аптеках одно и то же лекарство продают по разным ценам – ВИДЕО

2017-08-21 10:06 | www.oxu.az | 2

Лекарственный препарат, цена на который отрегулирована Тарифным советом, продается в одной из аптек на 20 манатов дороже.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на XəzərXəbər, из обращений граждан становится ясно, что завышение цен чаще всего наблюдается в аптеках возле больниц.

К примеру, цена розничной продажи препарата иммуноглобулин антистафилококковый согласно решению Тарифного совета составляет 32 маната 6 гяпиков. Однако в большинстве аптек он продается за 33 маната 95 гяпиков.

В одной из аптек на улице Басти Багировой в Ясамальском районе столице этот же самый препарат стоит аж 53 маната 40 гяпиков. Аптека расположена рядом с Научно-исследовательским институтом педиатрии имени Фараджова.

По словам правозащитника Хаяла Багирова, за это владелец аптеки может быть привлечен к административной ответственности. Штраф для должностных лиц составляет 1000-1500 манатов, юридических лиц – 3000-5000 манатов.

Э.А.

