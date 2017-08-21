Турция расширит запрет на потребление табачных изделий

2017-08-21 10:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Турции расширяются ограничения на потребление табачных изделий, говорится в сообщении министерство здравоохранения Турции, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, после запрета на потребление табачных изделий в общественном транспорте, ожидается также введение запрета на курение в частных автомобилях.

В сообщении отмечается, что ко всем производимым в Турции, а также импортируемым табачным изделиям будут применяться единые стандарты.

«Изображение марки и логотипа компании производителя не может занимать более 5% площади пачки табачного изделия», - говорится в сообщении министерство здравоохранения Турции.

Отметим, что с января 2015 года в Турции начали действовать новые запреты на потребление табачных изделий, принятые в рамках государственной программы борьбы против курения.



С января 2015 года все табачные изделия имеют упаковку черного цвета для меньшей привлекательности, а марки табачных изделий закодированы.

В Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах. Штраф за курение в общественных местах и закрытых помещениях составляет 88 лир.

Официальный курс на 21 августа составляет 3.5276 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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