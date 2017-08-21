В Исмаиллы насмерть сбит водитель, сошедший со своего автомобиля

2017-08-21 10:15 | www.apa.az | 3

В Исмаиллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент зарегистрирован на участке дороги Муганлы-Исмаиллы, проходящем через территорию села Талыстан.

У находящегося в движении автомобиля марки «ВАЗ-2106» прокололась шина и водитель, остановив проезжавший мимо автомобиль марки «ВАЗ-2107», попросил его водителя помочь сменить колесо. Из-за неосторожности водителя «ВАЗ-2107», жителя поселка Джорат города Сумгаит Мустафаева Халида Рауф оглу, он был сбит двигавшимся по дороге грузовым автомобилем марки «Ford» .

Халид Мустафаев был доставлен в Центральную клиническую больницу Исмаиллинского района с тяжелой черепно-мозговой травмой и различными переломами и ушибами. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

По факту ведется расследование в отделе следствия и дознания Главного управления государственной дорожной полиции.