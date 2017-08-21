Закрылась станция метро «Сахиль»

2017-08-21 10:12 | www.oxu.az | 2

Станция «Сахиль» Бакинского метрополитена с сегодняшнего дня закрывается на ремонт.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, ремонтные работы продлятся до июня следующего года.

В рамках капитального ремонта на станции «Сахиль» 3 эскалатора типа «LT-3» будут демонтированы и заменены 4 эскалаторами типа «Виктория» немецкой фирмы ThyssenKrupp Fahrtreppe.

В связи с этим с 20 августа входы на станцию метро «Сахиль» закрыты, поезда направляются в сторону «Ичеришехер» и в обратном направлении, минуя эту станцию.

И.Ф.

