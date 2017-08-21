Расписание движения электричек Баку-Сумгайыт вновь изменилось (ТАБЛИЦА)

2017-08-21 10:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С 22 августа меняется график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, говорится в понедельник в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с завершением ремонтных работ на двухколейном участке пути между станциями Баладжары и Кешля с 22 августа по 26 сентября 2017 года будет частично изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az

Баку-Сумгайыт Номер поезда Время отбытия из Баку Время прибытия на ст. Баладжары Время отбытия со ст. Баладжары Время прибытия на ст. Хырдалан Время отбытия со ст. Хырдалан Время прибытия в Сумгайыт 6001 08:30 08:54 08:55 09:05 09:06 09:24 6003 09:05 09:29 09:30 09:40 09:41 09:59 6005 16:00 16:24 16:25 16:35 16:36 16:54 6007 17:30 17:54 17:55 18:05 18:06 18:24 6009 18:05 18:29 18:30 18:40 18:41 18:59 6011 18:23 18:47 18:48 18:58 18:59 19:17 6013 19:10 19:34 19:35 19:45 19:46 20:04 6015 19:50 20:14 20:15 20:25 20:26 20:44 6017 20:30 20:54 20:55 21:05 21:06 21:24

Сумгайыт-Баку Номер поезда Время отбытия из Сумгайыта Время прибытия на ст. Хырдалан Время отбытия со ст. Хырдалан Время прибытия на ст. Баладжары Время отбытия со ст. Баладжары Время прибытия в Баку 6002 07:10 07:29 07:30 07:36 07:37 07:52 6004 07:30 07:49 07:50 07:56 07:57 08:12 6006 07:45 08:04 08:05 08:11 08:12 08:27 6008 08:00 08:19 08:20 08:26 08:27 08:42 6010 09:30 09:49 09:50 09:56 09:57 10:12 6012 10:05 10:24 10:25 10:31 10:32 10:47 6014 17:00 17:19 17:20 17:26 17:27 17:42 6016 18:30 18:49 18:50 18:56 18:57 19:12 6018 19:20 19:39 19:40 19:46 19:47 20:02

Отметим, что в субботние, воскресные и праздничные дни поезда 6002/6001 и 6004/6003 не будут выполнять рейсы.

(Автор: Анвар Мамедов)