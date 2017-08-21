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Расписание движения электричек Баку-Сумгайыт вновь изменилось (ТАБЛИЦА)

2017-08-21 10:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С 22 августа меняется график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, говорится в понедельник в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с завершением ремонтных работ на двухколейном участке пути между станциями Баладжары и Кешля с 22 августа по 26 сентября 2017 года будет частично изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az

Баку-Сумгайыт

Номер поезда

Время отбытия из Баку

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отбытия со ст. Баладжары

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отбытия со ст. Хырдалан

Время прибытия в Сумгайыт

6001

08:30

08:54

08:55

09:05

09:06

09:24

6003

09:05

09:29

09:30

09:40

09:41

09:59

6005

16:00

16:24

16:25

16:35

16:36

16:54

6007

17:30

17:54

17:55

18:05

18:06

18:24

6009

18:05

18:29

18:30

18:40

18:41

18:59

6011

18:23

18:47

18:48

18:58

18:59

19:17

6013

19:10

19:34

19:35

19:45

19:46

20:04

6015

19:50

20:14

20:15

20:25

20:26

20:44

6017

20:30

20:54

20:55

21:05

21:06

21:24

Сумгайыт-Баку

Номер поезда

Время отбытия из Сумгайыта

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отбытия со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отбытия со ст. Баладжары

Время прибытия в Баку

6002

07:10

07:29

07:30

07:36

07:37

07:52

6004

07:30

07:49

07:50

07:56

07:57

08:12

6006

07:45

08:04

08:05

08:11

08:12

08:27

6008

08:00

08:19

08:20

08:26

08:27

08:42

6010

09:30

09:49

09:50

09:56

09:57

10:12

6012

10:05

10:24

10:25

10:31

10:32

10:47

6014

17:00

17:19

17:20

17:26

17:27

17:42

6016

18:30

18:49

18:50

18:56

18:57

19:12

6018

19:20

19:39

19:40

19:46

19:47

20:02

Отметим, что в субботние, воскресные и праздничные дни поезда 6002/6001 и 6004/6003 не будут выполнять рейсы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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