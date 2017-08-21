Расписание движения электричек Баку-Сумгайыт вновь изменилось (ТАБЛИЦА)
2017-08-21 10:08 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - С 22 августа меняется график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, говорится в понедельник в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
В связи с завершением ремонтных работ на двухколейном участке пути между станциями Баладжары и Кешля с 22 августа по 26 сентября 2017 года будет частично изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку.
Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az
|
Баку-Сумгайыт
|
Номер поезда
|
Время отбытия из Баку
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отбытия со ст. Баладжары
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отбытия со ст. Хырдалан
|
Время прибытия в Сумгайыт
|
6001
|
08:30
|
08:54
|
08:55
|
09:05
|
09:06
|
09:24
|
6003
|
09:05
|
09:29
|
09:30
|
09:40
|
09:41
|
09:59
|
6005
|
16:00
|
16:24
|
16:25
|
16:35
|
16:36
|
16:54
|
6007
|
17:30
|
17:54
|
17:55
|
18:05
|
18:06
|
18:24
|
6009
|
18:05
|
18:29
|
18:30
|
18:40
|
18:41
|
18:59
|
6011
|
18:23
|
18:47
|
18:48
|
18:58
|
18:59
|
19:17
|
6013
|
19:10
|
19:34
|
19:35
|
19:45
|
19:46
|
20:04
|
6015
|
19:50
|
20:14
|
20:15
|
20:25
|
20:26
|
20:44
|
6017
|
20:30
|
20:54
|
20:55
|
21:05
|
21:06
|
21:24
|
Сумгайыт-Баку
|
Номер поезда
|
Время отбытия из Сумгайыта
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отбытия со ст. Хырдалан
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отбытия со ст. Баладжары
|
Время прибытия в Баку
|
6002
|
07:10
|
07:29
|
07:30
|
07:36
|
07:37
|
07:52
|
6004
|
07:30
|
07:49
|
07:50
|
07:56
|
07:57
|
08:12
|
6006
|
07:45
|
08:04
|
08:05
|
08:11
|
08:12
|
08:27
|
6008
|
08:00
|
08:19
|
08:20
|
08:26
|
08:27
|
08:42
|
6010
|
09:30
|
09:49
|
09:50
|
09:56
|
09:57
|
10:12
|
6012
|
10:05
|
10:24
|
10:25
|
10:31
|
10:32
|
10:47
|
6014
|
17:00
|
17:19
|
17:20
|
17:26
|
17:27
|
17:42
|
6016
|
18:30
|
18:49
|
18:50
|
18:56
|
18:57
|
19:12
|
6018
|
19:20
|
19:39
|
19:40
|
19:46
|
19:47
|
20:02
Отметим, что в субботние, воскресные и праздничные дни поезда 6002/6001 и 6004/6003 не будут выполнять рейсы.
(Автор: Анвар Мамедов)