Kapital Bank открыл обновленный филиал "Бейлаган"

2017-08-21 10:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл обновленный филиал "Бейлаган", говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Обновленный филиал расположен в городе Бейлаган по адресу улица Г. Асадова 46. Филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского

"Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое филиалы "Браво" и "Наримановский карточный центр", отделение "Бузовна", "Демирйол", "Локбатан" и "Масаллы", также обновил офисы филиалов "Ази Асланов", "Губадлы" и "Гейчай".

Как отмечается в сообщении, целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, а также открыть новые отделения.

Kapital Bank, имея самую широкую сеть обслуживания, оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.