Yerli oto için 15 babayiğit adayıyla görüşüldü

2017-08-21 10:12 | www.trend.az | 1

Kulislerde konuşulan bilgilere göre hükümet yetkilileri, yerli otomobilin üretimi için sayıları 15'i bulan babayiğit adayıyla görüştü. Babayiğit adayları arasında Fiba, Karsan, Kale, Sanko, Koç, BMC, Vestel gibi Türkiye'nin önde gelen grupları olduğu ortaya çıktı. Görüşülen babayiğit adayları arasında otomotiv sektörü dışında faaliyet gösteren gruplar da bulunuyor. Adaylar arasında en dikkat çeken isim ise Fiba Grubu'nun patronu Hüsnü Özyeğin oldu.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Türkiye'nin önde gelen 15 grubuyla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Bazı isimler öne çıktı. Ancak kimin ya da kimlerin babayiğit olacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KAYNAK SABAH