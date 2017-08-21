150 milyar dolarlık ihracat

2017-08-21 10:16 | www.trend.az | 1

Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan Türkiye otomotiv sektörünün ihracat serüveni 80'li yılların sonunda başladı. bugün Türkiye ihracatının lokomotifi olan sektörün ihracat yaptığı ülke sayısı 5 kıtada 193'e çıktı. Birçok insanın haritadaki yerini bilmediği ülkelere ihracat yaparak rüştünü ispatlayan otomotivin, dünyada araç satmadığı ülke ise neredeyse kalmadı.

12 MİLYON ADET

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) 1988'den itibaren tuttuğu verilere göre Türk otomotiv sanayi bugüne kadar toplam 12 milyon 274 bin 965 adet araç ihracatı gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapan şirket 3 milyon 468 bin adetle OYAK Renault oldu. İkinci sırada 2 milyon 809 bin adetle Ford Otosan, üçüncü sırada ise 2 milyon 672 bin adetle Tofaş bulunuyor. Son yıllarda atağa geçen Toyota 1 milyon 600 bin adetlik ihracatla dördüncü, Hyundai Assan 1 milyon 209 bin adetle beşinci, Honda ise 111 bin 986 adetle altıncı sırada yer aldı.

OSD üyesi altı üreticinin binek Otomobil ve hafif ticari araç ihracatı 11 milyon 871 bin 397 adet olarak gerçekleşti. İhracat geliri yaklaşık 120 milyar doları buldu.

Türk otomotiv sektörünün miladı kabul edilen 1988'den bu yana geçen sürede OSD üyesi diğer 8 üreticinin toplam ihracatları ise 403 bin 568 adet oldu. Kamyon ve otobüsün dahil olduğu ticari araç üreticilerinin ihracat geliri de 30 milyar dolar hesaplanıyor. Böylece otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisine kazandırdığı döviz en az 150 milyarı buluyor.

Ticari araç üreticileri arasında en yüksek ihracatı 157 bin 446 adetle Türk Traktör gerçekleştirdi. Türk Traktör'ü sırasıyla 89 bin adetle Mercedes-Benz Türk, 86 bin adetle Karsan, 21 bin adetle MAN Türkiye, 16 bin adetle Otokar, 13 bin adetle AIOS, 13 bin adetle Temsa, 5 bin adetle Hattat izledi.

28 YILDA KATLANARAK BÜYÜDÜ

En fazla ihracat yapan şirketler listesinde ilk sırada bulunan Oyak Renault'un 1988'deki toplam ihracatı 5 bin 266 adet. İkinci sıradaki Ford Otosan'ın 429, üçüncü sıradaki Tofaş'ın ise bin 908 adetti. 2017'nin ilk 6 ayında Oyak Renault'un ihracatı 157 bin, Ford Otosan'ın 151 bin, Tofaş'ınki ise 153 bin adedi buldu.

TOYOTA 216, HONDA 166, HYUNDAİ 550 ADETLE BAŞLADI

İlk ihracatını 1996'da yapan Toyota, o yıl 216 adet otomobil ihracatı gerçekleştirdi. Toyota'nın ilk 6 aydaki ihracatı 131 bin 309 adet oldu. Toyota'dan iki yıl sonra ihracat serüvenine başlayan Honda, 1998'de 166 adet, Hyundai Assan ise 550 adet otomobil ihraç etti. Honda'nın ilk 6 aydaki ihracatı 4 bin 604, Hyundai Assan'ın 107 bin 44 adede ulaştı.

Kaynak: Sabah