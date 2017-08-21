Председатель Государственного таможенного комитета примет граждан в Гейчае

2017-08-21 10:21 | www.apa.az | 6

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 25 августа в 11:00 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев примет граждан в Гейчае (в центре Г.Алиева, по адресу пр. Г.Алиева,98).

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме будут выслушаны обращения жителей Гейчайского, Уджарского, Зардабского, Кюрдамирского районов, касающиеся только таможенных вопросов.

Граждане, желающие принять участие в приеме, могут записаться на прием до 11:00 24 августа по номеру 195 Центра вызовов, по номеру Государственного таможенного комитета: (012) 404-22-00 (координатор - Мамедова Сабина Ханлар гызы) и Евлахского таможенного управления: (022) 336-44-27.