Сегодня состоится полное солнечное затмение

2017-08-21 10:19 | www.oxu.az | 3

В понедельник в США произойдет полное солнечное затмение. Оно будет наблюдаться на обоих побережьях страны, что в последний раз происходило в 1918 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, в США предстоящее событие уже назвали «Великим американским затмением». Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд.

Полное затмение будет наблюдаться в 14 штатах. Его полоса соединит Восточное и Западное побережье страны на территории площадью примерно 113 км на 4,8 тыс км.

Первым местом на континентальной части США, где можно увидеть затмение, станет маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Там оно будет наблюдаться с 9.04 утра по местному времени (20.04 по бакинскому времени).

В основном в полную темноту будут погружаться малонаселенные районы. Помимо Орегона это коснется отдельных территорий в штатах Айдахо, Вайоминг, Небраска, Канзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Северная Каролина, Джорджия и Южная Каролина. Из крупных городов в полной темноте окажется только Нэшвилл (штат Теннесси) – в нее он погрузится на 1 минуту 58 секунд в районе полудня по местному времени. Кроме того, полное затмение можно будет наблюдать в отдельных районах городов Канзас-сити (штат Канзас) и Канзас-сити (штат Миссури).

Очередное солнечное затмение должно произойти 2 сентября 2035 года.

И.Ф.

