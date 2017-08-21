Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

2017-08-21 10:30 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства, передает КНИА «Кабар».

«Я подаю в отставку в связи с тем, что баллотируюсь в президенты. Я не имею морального права занимать этот пост. Сегодня после обеда я намерен подать заявление об уходе на имя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева», - сказал он.

Также Жээнбеков сообщил, что за время работы правительства под его руководством были исполнены поставленные задачи. Он отметил, что кабинет министров не вмешивался в политические процессы и занимался только экономикой.

Напомним, что сегодня ЦИК зарегистрировала Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента. Он является кандидатом в президенты от партии СДПК.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.