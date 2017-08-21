В Товузе столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

2017-08-21 10:26 | www.apa.az | 5

На магистрали Баку-Газах произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, сегодня в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о ДТП на 435 километре автомагистрали Баку-Газах на территории Товузского района, в котором столкнулись легковой автомобиль марки «Меrсedes» и грузовой автомобиль марки «MAN». На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные-спасатели Государственной службы пожарной охраны, которые извлекли зажатое в легковом автомобиле тело Каримова Рафига Баратали оглу (1958 г.р.) Операция завершилась в 09:05.